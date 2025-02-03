«Спартак» взял вратаря и отдал форварда, а у Эмери — топ-игроки! Трансферы и слухи дня

«Челси» предпринимает попытки избавиться от защитника Акселя Дисаси. Тренеру Энцо Мареске не зашла игра француза в центре обороны. Возможно, Дисаси оживёт в другом клубе. Два главных варианта — «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». И в обоих случаях есть нюансы. Сам Аксель хотел бы отправиться в Бирмингем, но «Челси» не хочет отпускать туда защитника. Причина банальная: клубы сражаются за место в зоне Лиги чемпионов. Лондонцы не планируют самовольно усиливать конкурента. А вот отправить Дисаси в аренду в «Тоттенхэм» они не против. Однако сам защитник против сделки. Найдут ли стороны компромисс?