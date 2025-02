«Спартак» взял вратаря и отдал форварда, а у Эмери — топ-игроки! Трансферы и слухи дня

«Астон Вилла» проводит мощную трансферную кампанию. Клуб уже забрал Дониэлла Малена из дортмундской «Боруссии» и за € 77 млн отправил Джона Дурана в «Аль-Наср». А теперь в Бирмингеме ждут (помимо Дисаси) двух топ-футболистов — Маркуса Рашфорда и Марко Асенсио. Инсайдер Фабрицио Романо дал Here We Go по обоим футболистам. А это значит, что объявление переходов — вопрос времени. Интересно, что в арендное соглашение по Асенсио не включено право выкупа. А вот Рашфорда «Астон Вилла» может выкупить летом за € 48 млн (информация Фабрицио Романо). У тренера Унаи Эмери появится шикарный выбор в атаке: Уоткинс (если останется), Роджерс, Мален, Асенсио, Рашфорд.