Райс набрал 9 очков за матч с «Ман Сити». У полузащитника «Арсенала» 2 ассиста

Райс сделал результативное действие в матче чемпионата впервые с конца декабря прошлого года, тогда в 17-м туре против «Кристал Пэлас» было 1+1. Всего у полузащитника в сезоне АПЛ гол и 3 ассиста.
? Моя команда в фэнтези АПЛ.
Во 2-м тайме Деклан Райс отдал 2 ассиста: на Майлза Льюис-Скелли и Итана Нванери. За игру у полузащитника «Арсенала» 9 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+3 за полный матч, +6 за ассисты), его выбрали 2,59% игроков.
Райс сделал результативное действие в матче чемпионата впервые с конца декабря прошлого года, тогда в 17-м туре против «Кристал Пэлас» было 1+1. Всего у полузащитника в сезоне АПЛ гол и 3 ассиста.
? Моя команда в фэнтези АПЛ.