Колосков о бюджете РФС: «При Дюкове вырос до 17 миллиардов рублей — такого еще не было. Средства распределяются и на программы развития футбола»

"При Дюкове бюджет РФС вырос до 17 миллиардов рублей — такого еще никогда не было в истории нашего футбола. Причем средства эти распределяются не только на национальную сборную, как это было раньше, но и на различные программы развития футбола, региональные федерации, развитие женского футбола, футбола для инвалидов, пляжного футбола, футзала.