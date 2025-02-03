Байдачный об испанце Алосе во главе Беларуси: «Могу понять, если пригласят тренера из России — это наши друзья. Когда приглашают врагов — нет. Своих людей надо ценить»

Надо меньше своих хаять, а, напротив, поддерживать. Да, будут неудачи. Нет такого тренера, который пришел — и все стало хорошо. Я могу понять, если пригласят тренера из России — это наши друзья, тут я согласен. У нас и менталитет один, и взгляды одни, и все остальное. А когда приглашают наших врагов — нет«, — сказал бывший тренер минского “Динамо” и сборной Беларуси.