Яковлев о Зиньковском в «Ростове»: «Идеальный вариант. Карпин может найти к нему ключ и помочь вернуться в “Спартак” более сильным»

Я бы пожелал перейти в какую-нибудь команду, например, «Ростов». Это достаточно серьезная команда по меркам РПЛ, не борется за выживание, а со своим футболом, видением. Конечно, этот вариант для него идеален тем, что там Валерий Карпин, все-таки он умеет работать с футболистами. Он может найти ключ к игроку и помочь ему выйти на тот уровень, на котором он может играть. Я не сомневаюсь, что Зиньковский очень хороший футболист, просто нужна игровая практика.