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Российских судей не пригласили на сборы УЕФА

Сборы судей пройдут с 3 по 5 февраля в Греции.

Источник: Reuters

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российские арбитры не получали приглашений от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принять участие в сборах судей. Об этом ТАСС рассказал глава судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев.

«Нет, на сборы УЕФА мы не получали приглашений, — сказал он. — Но во время зимней паузы наши судьи работали на официальных матчах в ОАЭ, Кувейте, Саудовской Аравии. Я думаю, это помогло им подготовиться ментально и физически к возобновлению чемпионата, и они заработали какие-то деньги, что тоже немаловажно».

Сборы судей УЕФА пройдут с 3 по 5 февраля в Греции.