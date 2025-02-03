Российских судей не пригласили на сборы УЕФА

«Нет, на сборы УЕФА мы не получали приглашений, — сказал он. — Но во время зимней паузы наши судьи работали на официальных матчах в ОАЭ, Кувейте, Саудовской Аравии. Я думаю, это помогло им подготовиться ментально и физически к возобновлению чемпионата, и они заработали какие-то деньги, что тоже немаловажно».