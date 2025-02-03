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Флик о сравнениях Ямаля с Месси и Марадоной: «Я не сторонник этого. Ламин — гений, я очень рад, что он играет за “Барсу”

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал тот факт, что 17-летнего вингера сравнивают с Лионелем Месси и Диего Марадоной.

Источник: Спортс"

"Я не сторонник этого. Ламин — гений. То, что он сделал сегодня в некоторых ситуациях, просто невероятно.

Я очень рад, что он играет за «Барсу». Это здорово«, — сказал Флик после игры с “Алавесом” (1:0).