Флик о сравнениях Ямаля с Месси и Марадоной: «Я не сторонник этого. Ламин — гений, я очень рад, что он играет за “Барсу”

"Я не сторонник этого. Ламин — гений. То, что он сделал сегодня в некоторых ситуациях, просто невероятно.
Я очень рад, что он играет за «Барсу». Это здорово«, — сказал Флик после игры с “Алавесом” (1:0).
Главный тренер «Барселоны» прокомментировал тот факт, что 17-летнего вингера сравнивают с Лионелем Месси и Диего Марадоной.
"Я не сторонник этого. Ламин — гений. То, что он сделал сегодня в некоторых ситуациях, просто невероятно.
Я очень рад, что он играет за «Барсу». Это здорово«, — сказал Флик после игры с “Алавесом” (1:0).