Роналду о Мбаппе: «Я бы научил его играть на позиции “девятки”, если бы был в “Реале”. На месте Килиана я бы играл примерно так, как играет Криштиану»

Если бы я был в «Реале», я бы научил его играть на позиции «девятки». Потому что [изначально] я не был центральным нападающим. Я привыкал играть на позиции нападающего. Раньше я играл на фланге, но люди об этом забывают.
Килиан не должен быть типичным нападающим. На его месте я бы играл примерно так, как Криштиану Роналду играет на позиции нападающего", — сказал португальский футболист в интервью Эду Агирре.
Роналду о Мбаппе: «Я очень люблю его, и не только из-за того, что Криштиану был его кумиром. Он принесет много радости “Реалу”.