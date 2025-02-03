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Роналду о Мбаппе: «Я бы научил его играть на позиции “девятки”, если бы был в “Реале”. На месте Килиана я бы играл примерно так, как играет Криштиану»

"Позиция нападающего немного усложняет ситуацию для Мбаппе, потому что, на мой взгляд, он не знает, как играть на этой позиции… Дело не в том, что он не умеет, это не его позиция.

Источник: Спортс"

Если бы я был в «Реале», я бы научил его играть на позиции «девятки». Потому что [изначально] я не был центральным нападающим. Я привыкал играть на позиции нападающего. Раньше я играл на фланге, но люди об этом забывают.

Килиан не должен быть типичным нападающим. На его месте я бы играл примерно так, как Криштиану Роналду играет на позиции нападающего", — сказал португальский футболист в интервью Эду Агирре.

Роналду о Мбаппе: «Я очень люблю его, и не только из-за того, что Криштиану был его кумиром. Он принесет много радости “Реалу”.