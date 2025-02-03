«Роналду нужен был идеальный сезон для выигрыша “Золотого мяча”, а Месси — нет. Криштиану не оценивают по достоинству». Журналист Агирре о португальце

— Думаю, что Криштиану не оценивают по достоинству.
Для того чтобы Криштиану выиграл «Золотой мяч», он должен был провести идеальный сезон, а Лионель Месси — нет. Лионель так выиграл три «Золотых мяча».
Криштиану для выигрыша «Золотого мяча» нужно было выиграть Лигу чемпионов, Евро, стать лучшим бомбардиром сезона. Месси это не касалось.
— С Криштиану обошлись несправедливо?
— Критика всегда есть. Как я уже говорил, его либо любят, либо ненавидят.
Но для того, чтобы люди оценили Криштиану, ему нужно было их поразить.
В противном случае это было бы похоже на то, что его игнорируют. — сказал журналист Эду Агирре, который взял интервью у португальца для его ютуб-канала.