Андрей Синицын: «Анжи» — бренд, не вижу ничего плохого в возрождении клуба

«Не вижу ничего плохого в возрождении “Анжи”. В Дагестане любят футбол. А “Анжи” — бренд. Будут ли планы возродить команду в таком масштабе, как это было раньше, или предполагаются более скромные и пошаговые действия для развития? В любом случае это пойдёт на пользу региону и российскому футболу», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.