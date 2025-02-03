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Андрей Синицын: «Анжи» — бренд, не вижу ничего плохого в возрождении клуба

Бывший вратарь махачкалинского «Динамо» Андрей Синицын поделился своим мнением о возрождении махачкалинского «Анжи».

Источник: Чемпионат.com

Клуб будет выступать в третьем дивизионе.

«Не вижу ничего плохого в возрождении “Анжи”. В Дагестане любят футбол. А “Анжи” — бренд. Будут ли планы возродить команду в таком масштабе, как это было раньше, или предполагаются более скромные и пошаговые действия для развития? В любом случае это пойдёт на пользу региону и российскому футболу», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Анжи» — бронзовый призёр чемпионата России — 2012/2013, финалист Кубка России — 2000/2001 и 2012/2013. 3 июня 2022 года пресс-служба клуба официально объявила, что команда не сумела получить лицензию на следующий сезон, что означает автоматическое лишение профессионального статуса.