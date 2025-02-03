Журналист Агирре: «Ауры, которую излучает Роналду, нет ни у кого другого. Мбаппе, Винисиус, Холанд, Месси — все они великолепны и круты, но Криштиану создает нечто совершенно иное»

— Нет, это безумие. Это ни с чем не сравнить. Я посещаю мероприятия, гала-концерты, освещаю матчи на протяжении десяти лет, и ауры, которую излучает Криштиану, нет ни у кого другого.
Мбаппе, Винисиус, Холанд, Месси — все они великолепны и круты, но Криштиану создает нечто совершенно иное. Я говорю не о ситуациях, которые освещаются в СМИ или происходят на мероприятиях, а о тех случаях, когда мы выходим из ресторана, когда мы отправляемся на курорт, чтобы провести отпуск.
Дело в том, что то, что создает Криштиану, не может сделать никто другой в мире, — сказал журналист и друг нападающего «Аль-Насра».
«Роналду нужен был идеальный сезон для выигрыша “Золотого мяча”, а Месси — нет, он так получил три приза. Криштиану не оценивают по достоинству». Журналист Агирре о португальце.