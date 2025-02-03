Легендарного футболиста СССР разозлил темнокожий артист. Он не выдержал и сорвался

В команде почти не было профи: лишь Горлукович, Пятницкий, Прудников и Гаврилов. Зато звезд хватало: Николай Трубач, певец и друг Егора Титова, «Ласковый май», Пьер Нарцисс. Темнокожий певец играл в одной команде с Гавриловым, но не узнал в нем футболиста — для него это был пожилой мужчина с большим животом. Поэтому на поле не стеснялся подсказывать.