Легендарного футболиста СССР разозлил темнокожий артист. Он не выдержал и сорвался

Юрий Гаврилов — великий полузащитник «Спартака» и сборной СССР. Он прославился своими точными передачами, которые стали эталоном для возрастных фанатов красно-белых. До сих пор каждого плеймейкера «Спартака» они меряют по Гаврилову — и говорят: «Нет, не то! Вот у Гаврилова пас…».
Поразительно, но редким игроком, которому не понравились передачи Гаврилова, был Пьер Нарцисс. Эстрадный певец оказался с Юрием в одной команде артистов, которая приехала на товарищеский матч в честь открытия стадиона в городе Мирный.
В команде почти не было профи: лишь Горлукович, Пятницкий, Прудников и Гаврилов. Зато звезд хватало: Николай Трубач, певец и друг Егора Титова, «Ласковый май», Пьер Нарцисс. Темнокожий певец играл в одной команде с Гавриловым, но не узнал в нем футболиста — для него это был пожилой мужчина с большим животом. Поэтому на поле не стеснялся подсказывать.
Нарцисс забил первый гол в матче и почувствовал себя лидером. Хотя не заметил, что забил он с передачи именно Гаврилова. Поэтому на поле принялся «пихать» ветерану — указывая, куда давать пас. Гаврилов сначала реагировал спокойно: показывал траекторию и объяснял, куда бежать.
Но Нарцисс либо не понял подсказку, либо не собирался слушать пожилого мужчину. Должно быть, принял его за другого артиста или местного чиновника. Когда Нарцисс упрямо не бежал в свободную зону, Гаврилов завелся. А на претензию футболист услышал: «Да ты не туда даешь!».
Тогда Гаврилов разразился тирадой, от которой Нарцисс съежился на глазах. Вживую Гаврилов пересказал ее на встрече с поклонниками — рядом хохотал еще живой Валерий Рейнгольд.
«Ты, гуталин хренов, я 40 лет в футбол играю! — разозлился Гаврилов. — Еще никто в жизни мне не говорил, что я не туда мяч дал! Ты станцию метро “Сокольники” знаешь? Спускаешься в метро, едешь до “Красносельской”, поднимаешься наверх, а мяч после моего паса уже перед тобой!».
Нарцисс удивился: «А разве так бывает?» На что получил ответ: «У меня, у Гаврилова, бывает! Ты, главное, беги! Открывайся хоть куда-нибудь, а мой пас тебя найдет!».
После игры в раздевалке вся команда смеялась, вспоминая как Нарцисс учил Гаврилова играть. Но певцу, должно быть, было не до смеха: Гаврилов хватал его за грудки, да еще и «гуталином» обозвал.
Денис Лебеденко