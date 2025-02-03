Журналист Агирре о Роналду: «Мы ужинали в ресторане, ели десерты, а когда вернулись в час ночи, нам пришлось играть в падел 2 часа. Я его очень люблю»

— Их много, просто я уже много лет провожу с ним лето, отмечаю Рождество… Он очень забавный парень, он замечательный семьянин. Мы хорошо проводим время.
В интервью я рассказал одну забавную вещь: мы пошли ужинать в ресторан, сидели там, ели десерты, а когда вернулись в час ночи, он решил пойти поиграть в падел-теннис. И нам… Пришлось два часа играть в падел в час ночи (смеется). Но, эй, для этого и существует отпуск. Есть много историй.
В конце концов, если я чем-то обязан Криштиану за это интервью или хочу поблагодарить его, так это потому, что он человек слова. Он сказал мне, что мы должны это сделать, и мы сделали это в самое подходящее время, в его доме, [это была] фантастическая беседа.
Правда в том, что я его очень люблю. Я не могу сказать о нем ни одного плохого слова, потому что он чемпион, — сказал журналист и друг нападающего «Аль-Насра».
Полное интервью, которое португальский футболист дал Эду Агирре, выйдет в эфир сегодня вечером.
Морган о визите к Роналду: «Закончил поездку в Саудовскую Аравию встречей с лучшим футболистом в истории. Он предложил сыграть в падел, но я сказал, что не хочу унижать его ?».
«Представлял себя в спа, а Криштиану позвал на пробежку в 2:30 ночи». Если Роналду пригласит вас в гости, не соглашайтесь.
Патрис Эвра: «Когда Роналду приглашает вас домой на обед, просто откажитесь. Он и там не прекращает тренироваться».