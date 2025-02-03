Журналист Агирре о Роналду: «Мы ужинали в ресторане, ели десерты, а когда вернулись в час ночи, нам пришлось играть в падел 2 часа. Я его очень люблю»

В конце концов, если я чем-то обязан Криштиану за это интервью или хочу поблагодарить его, так это потому, что он человек слова. Он сказал мне, что мы должны это сделать, и мы сделали это в самое подходящее время, в его доме, [это была] фантастическая беседа.