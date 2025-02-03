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Журналист Агирре: «Роналду — лучший или один из лучших игроков в истории, самый известный парень в мире. Но он обычный человек: веселый, умный, всегда в курсе очень многих вещей»

«Я всегда хотел сделать интервью с Криштиану, с тех пор как с ним познакомился или даже еще раньше. И я всегда говорил себе, особенно после того, как познакомился с ним: “Если я буду делать интервью, то хочу показать настоящего Криштиану”.
Источник: Спортс"

Все-таки все мы видим лучшего или одного из лучших футболистов в истории, носящего доспехи в виде статуса самого известного парня в мире. Но я знаю Криштиану уже десять лет. Я знаю, что он за человек, и поэтому говорю: «Я хочу, чтобы люди знали не только о твоих голах, но и о том, какой ты на самом деле, как ты готовишься, что за всем этим стоит. За тобой стоит мегаиндустрия, и ты здорово ею управляешь».

Я хотел показать настоящего Криштиану и думаю, что мы добились цели.

Криштиану — очень веселый парень. Дома он обычный человек, семейный, играет с детьми, смеется с друзьями, любит жену. В общем, он обычный человек, который для внешнего мира предстает элитным футболистом, но дома остается одним из самых забавных и остроумных людей среди всех, кого я знаю.

Он очень умный, культурный, он всегда читает о чем-то новом, всегда остается в курсе очень многих вещей.

Я знаю его десять лет. Сперва у нас были отношения вида «игрок — журналист», но понемногу мы стали видеться, общаться. Наши жены сдружились, мы начали вместе проводить праздники, наши дети поладили. Так что постепенно мы стали очень хорошими друзьями. Сейчас я считаю себя одним из лучших друзей Криштиану, и он для меня тоже один из лучших друзей", — сказал Агирре.