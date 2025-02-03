Журналист Агирре: «Роналду — лучший или один из лучших игроков в истории, самый известный парень в мире. Но он обычный человек: веселый, умный, всегда в курсе очень многих вещей»

Все-таки все мы видим лучшего или одного из лучших футболистов в истории, носящего доспехи в виде статуса самого известного парня в мире. Но я знаю Криштиану уже десять лет. Я знаю, что он за человек, и поэтому говорю: «Я хочу, чтобы люди знали не только о твоих голах, но и о том, какой ты на самом деле, как ты готовишься, что за всем этим стоит. За тобой стоит мегаиндустрия, и ты здорово ею управляешь».