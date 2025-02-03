Тимур Гурцкая: «Не верю в Соболева в “Зените”. Он не играет на уровне сознания латиноамериканцев, поэтому все время будет проигрывать иностранным нападающим»

— Не в игре, на тренировке.
Я не верю в Соболева в «Зените», потому что, по мне, это очень латиноамериканская команда, и ей нужен игрок, который играет в футбол. Соболев не играет в футбол на их уровне сознания — поэтому он все время будет проигрывать иностранным нападающим.
Чисто футбольная история, он заточен на другое. Никто там не будет делать по 30−40 кроссов, чтобы Саша играл. А учитывая, что «Зенит» все время играет первым номером и против них играет 10 человек сзади…
— Почему ты не думаешь, что именно при таком развитии событий он не будет стоять в штрафной и там не будет 10−20 кроссов? — спросил Александр Кержаков.
— Я думаю, что его в том числе поэтому и взяли. Все равно в голове Семака сидит образ Дзюбы и тот план: когда что-то где-то не получается, делай передачу, а Дзюба там уже что-то придумает. Может быть, Семак проецировал это и на Соболева, — сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.