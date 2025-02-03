Журналист Агирре: «Всегда буду ставить Роналду выше Месси. У Лео был талант, а Криштиану работал усерднее всех и не всегда играл за одну команду с одними и теми же партнерами»

Я всегда выбираю Роналду, но не потому, что я из Мадрида, а потому, что Криштиану всегда было тяжелее. Я считаю, что у Месси был талант, а Роналду работал усерднее всех и, по моему мнению, сумел обойти Месси. Он не всегда играл за одну команду с одними и теми же партнерами. Он был в «МЮ», в «Реале», снова в «МЮ», в «Ювентусе», в «Аль-Насре»…