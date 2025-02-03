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Журналист Агирре: «Всегда буду ставить Роналду выше Месси. У Лео был талант, а Криштиану работал усерднее всех и не всегда играл за одну команду с одними и теми же партнерами»

"То, что Месси — один из лучших в истории, неоспоримо. Я не могу сказать, что это не так, он остается и всегда будет одним из лучших в истории.

Источник: Спортс"

Я всегда выбираю Роналду, но не потому, что я из Мадрида, а потому, что Криштиану всегда было тяжелее. Я считаю, что у Месси был талант, а Роналду работал усерднее всех и, по моему мнению, сумел обойти Месси. Он не всегда играл за одну команду с одними и теми же партнерами. Он был в «МЮ», в «Реале», снова в «МЮ», в «Ювентусе», в «Аль-Насре»…

Я всегда буду ставить Роналду выше Месси, но считаю их двумя лучшими футболистами в истории. Мы такого больше не увидим.

Криштиану говорит об этом в интервью. Он говорит о соперничестве с Месси, о том, какие у них отношения, рассказывает довольно забавные истории про Месси", — сказал Агирре.