«Челси» поднялся на 4-е место после 24-го тура АПЛ, до «Ливерпуля» — 13 очков. «Ман Сити» стал 5-м

Лондонцы набрали 43 очка и идут на 4-й строчке. До лидирующего «Ливерпуля» — 13 баллов, до «Арсенала» — 7, до «Ноттингем Форест» — 4.
«Манчестер Сити» в результате победы «Челси» упал на 5-е место. У него и «Ньюкасла» по 41 очку.
Команда Энцо Марески одолела «Вест Хэм» (2:1) в 24-м туре АПЛ.
Лондонцы набрали 43 очка и идут на 4-й строчке. До лидирующего «Ливерпуля» — 13 баллов, до «Арсенала» — 7, до «Ноттингем Форест» — 4.
«Манчестер Сити» в результате победы «Челси» упал на 5-е место. У него и «Ньюкасла» по 41 очку.