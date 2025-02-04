Журналист Агирре: «У Месси всегда был образ хорошего парня, у Роналду — наоборот. Криштиану преуспевал везде, а у Лео нет такого менталитета — вспомните “ПСЖ”

"У Месси всегда был отчасти образ хорошего парня, его критиковали меньше, а в случае с Роналду все было наоборот. Именно Роналду показывает какие-то жесты, именно Роналду ведет себя нагло, именно Роналду не затыкается, именно Роналду защищает партнеров и жалуется судьям.