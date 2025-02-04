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Роналду о популярности: «Люди любят Криштиану. Не моя вина, что я самый известный. Цифры не обманывают, поэтому мне не нужно хвастаться»

"Это не моя вина, что я самый известный, что у меня больше всего подписчиков. Люди любят Криштиану.

Источник: Спортс"

Зачем мне думать о чем-то невозможном, вроде похода в бар, где меня не узнают? Я другой. Точка.

Цифры, в футболе и за его пределами, не обманывают, поэтому мне не нужно хвастаться. Или я хвастаюсь чем-то, что правда", — заявил 39-летний нападающий.