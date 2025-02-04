Мареска о 2:1: «Вест Хэм» приехал отсиживаться с 10 игроками за линией мяча. «Челси» полностью заслужил победу"

«Сегодня была сложная игра, особенно в психологическом плане. Когда “Вест Хэм” приезжает сюда отсиживаться с 10 игроками за линией мяча, это нелегко, поэтому нужно быть психологически сильным и терпеливым. В целом мы полностью заслужили победу.
Результативные ошибки меня не волнуют, это наш стиль игры. Иногда защитники ошибаются, вратарь ошибается, нападающий не попадает в ворота. Это футбол. Такое случается. Главное — продолжать.
Мы все еще боремся за топ-4, надеюсь, сможем оставаться в гонке до самого конца. Участвовать в такой борьбе в феврале — это важное заявление«, — сказал тренер “синих”.