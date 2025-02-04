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Мареска о 2:1: «Вест Хэм» приехал отсиживаться с 10 игроками за линией мяча. «Челси» полностью заслужил победу"

«Челси» выиграл со счетом 2:1 в матче 24-го тура АПЛ.

Источник: Спортс"

«Сегодня была сложная игра, особенно в психологическом плане. Когда “Вест Хэм” приезжает сюда отсиживаться с 10 игроками за линией мяча, это нелегко, поэтому нужно быть психологически сильным и терпеливым. В целом мы полностью заслужили победу.

Результативные ошибки меня не волнуют, это наш стиль игры. Иногда защитники ошибаются, вратарь ошибается, нападающий не попадает в ворота. Это футбол. Такое случается. Главное — продолжать.

Мы все еще боремся за топ-4, надеюсь, сможем оставаться в гонке до самого конца. Участвовать в такой борьбе в феврале — это важное заявление«, — сказал тренер “синих”.