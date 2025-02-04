«Рома» арендовала хавбека «Зальцбурга» Гурна-Дуата и защитника «Галатасарая» Нельссона с опциями выкупа

Гурна-Дуат получил 27-й игровой номер в «Роме».
Детальную статистику выступлений полузащитника можно посмотреть здесь.
Кроме того, «Рома» арендовала у «Галатасарая» защитника Виктора Нельссона. В соглашении о переходе 26-летнего датчанина также оговорена опция выкупа.
Нельссон получил 25-й игровой номер в своем новом клубе.
Детальную статистику выступлений защитника можно посмотреть здесь.
«Сити» купил Нико за 60 млн, «Тоттенхэм» арендовал Теля, Асенсио — в «Астон Вилле». Европа закрыла трансферное окно.