Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Рома» арендовала хавбека «Зальцбурга» Гурна-Дуата и защитника «Галатасарая» Нельссона с опциями выкупа

Итальянский клуб арендовал 21-летнего француза у «Ред Булл Зальцбург» с опцией выкупа.

Источник: Спортс"

Гурна-Дуат получил 27-й игровой номер в «Роме».

Детальную статистику выступлений полузащитника можно посмотреть здесь.

Кроме того, «Рома» арендовала у «Галатасарая» защитника Виктора Нельссона. В соглашении о переходе 26-летнего датчанина также оговорена опция выкупа.

Нельссон получил 25-й игровой номер в своем новом клубе.

Детальную статистику выступлений защитника можно посмотреть здесь.

«Сити» купил Нико за 60 млн, «Тоттенхэм» арендовал Теля, Асенсио — в «Астон Вилле». Европа закрыла трансферное окно.