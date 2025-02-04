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«Вулверхэмптон» купил Мунеци из «Реймса» за 16 млн фунтов и Джигу из «Црвены Звезды» — за 10 млн

Английский клуб оформил переход 22-летнего центрального защитника Нассера Джиги из «Црвены Звезды». Соглашение с футболистом подписано до 2030 года с возможностью продления договора еще на год.
Источник: Спортс"

«Вулверхэмптон» выплатит около 10 миллионов фунтов за трансфер, сообщает Sky Sports. В этом сезоне игрок провел 17 матчей в чемпионате Сербии и забил два гола.

Также английская команда объявила о сделке по переходу 28-летнего центрального полузащитника Маршалла Мунеци из «Реймса».

Хавбек подписал договор с клубом на 3,5 года. «Вулверхэмптон» заплатит 16 миллионов фунтов за переход, сообщает Sky Sports. В этом сезоне Мунеци забил 4 гола и сделал 2 передачи при 5 желтых карточках в 19 матчах Лиги 1.