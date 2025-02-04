«Вулверхэмптон» купил Мунеци из «Реймса» за 16 млн фунтов и Джигу из «Црвены Звезды» — за 10 млн

Хавбек подписал договор с клубом на 3,5 года. «Вулверхэмптон» заплатит 16 миллионов фунтов за переход, сообщает Sky Sports. В этом сезоне Мунеци забил 4 гола и сделал 2 передачи при 5 желтых карточках в 19 матчах Лиги 1.