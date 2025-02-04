«Эвертон» арендовал Карлоса Алькараса у «Фламенго» с опцией выкупа за 15 млн фунтов

«Эвертон» арендовал аргентинца до конца этого сезона с опцией выкупа, которая, как сообщил Фабрицио Романо, составляет 15 миллионов фунтов.
Карлос Алькарас прежде выступал в АПЛ за «Саутгемптон». Его статистику можно изучить здесь.
Мерсисайдский клуб объявил о переходе 22-летнего центрального полузащитника из «Фламенго».
«Эвертон» арендовал аргентинца до конца этого сезона с опцией выкупа, которая, как сообщил Фабрицио Романо, составляет 15 миллионов фунтов.
Карлос Алькарас прежде выступал в АПЛ за «Саутгемптон». Его статистику можно изучить здесь.