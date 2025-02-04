Глава ФНЛ о том, что Кокорин назвал РПЛ «говном»: «Не соглашусь — уровень соревнований мегавысок. Видим интерес в коммерческих и маркетинговых доходах как лиги, так и клубов»

— Александр Кокорин, звезда нашего футбола, недавно сказал, что чемпионат России — не очень. Как оцените такое высказывание? Не обижает ли оно вас?
— Нет, не обижает, потому что я не соглашусь с этим высказыванием. Я с 2012 года работаю в чемпионате России, работал в московском «Спартаке», потом было время, когда работал в европейском футболе.
Могу сказать о том, что уровень профессионализма футболистов сейчас в России достаточно высок. Уровень соревнований мегавысок.
Если мы говорим про соревнования РПЛ, то они проходят очень качественно, качественно проходит match day, качественная презентация на телевидении, качественная трансляция, качественная работа СММ-служб клубов, что дает большой интерес к футболу.
И мы видим этот интерес даже косвенно в коммерческих и маркетинговых доходах как лиги, так и клубов, — сказал президент ФНЛ Наиль Измайлов.