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Глава ФНЛ о том, что Кокорин назвал РПЛ «говном»: «Не соглашусь — уровень соревнований мегавысок. Видим интерес в коммерческих и маркетинговых доходах как лиги, так и клубов»

В подкасте Федора Смолова Smol Talk 33-летний нападающий кипрского «Ариса» оценил уровень чемпионата России, заявив: «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?».

Источник: Спортс"

— Александр Кокорин, звезда нашего футбола, недавно сказал, что чемпионат России — не очень. Как оцените такое высказывание? Не обижает ли оно вас?

— Нет, не обижает, потому что я не соглашусь с этим высказыванием. Я с 2012 года работаю в чемпионате России, работал в московском «Спартаке», потом было время, когда работал в европейском футболе.

Могу сказать о том, что уровень профессионализма футболистов сейчас в России достаточно высок. Уровень соревнований мегавысок.

Если мы говорим про соревнования РПЛ, то они проходят очень качественно, качественно проходит match day, качественная презентация на телевидении, качественная трансляция, качественная работа СММ-служб клубов, что дает большой интерес к футболу.

И мы видим этот интерес даже косвенно в коммерческих и маркетинговых доходах как лиги, так и клубов, — сказал президент ФНЛ Наиль Измайлов.