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О’Хара о Рэшфорде: «МЮ» отпустил лучшего нападающего — их атака находится на уровне Чемпионшипа. Зиркзе не должен носить футболку клуба, Гарначо выглядит плохо, Хейлунд — не бомбардир"

Маркус Рэшфорд, выступавший за манкунианцев, перешел в «Астон Виллу».

Источник: Спортс"

«Маркус Рэшфорд может поставить в неловкое положение “Манчестер Юнайтед” и Рубена Аморима.

Я не виню во всем Аморима. Если у него есть футболист, который не хочет играть и говорит, что хочет уйти, то какой у него выбор? Думаю, что «Манчестер Юнайтед» хотел избавиться от зарплаты Рэшфорда. Самому игроку нужно было начать все сначала.

Посмотрим, что как получится у Рэшфорда, но позвольте сказать, что «Манчестер Юнайтед» находится в замешательстве, ведь их линия атаки находится на уровне Чемпионшипа и недостаточно хороша.

Джошуа Зиркзе не должен был носить футболку «Манчестер Юнайтед», Алехандро Гарначо смотрится плохо, Расмус Хейлунд не выглядит бомбардиром, Амад Диалло — единственная яркая искра. По-моему, «МЮ» отпустил своего лучшего нападающего.

Если «Астон Вилла» извлечет максимум пользы из Рэшфорда, «Манчестер Юнайтед» может оказаться в затруднительном положении«, — сказал бывший полузащитник “Тоттенхэма” Джейми О’Хара.