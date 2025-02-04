О’Хара о Рэшфорде: «МЮ» отпустил лучшего нападающего — их атака находится на уровне Чемпионшипа. Зиркзе не должен носить футболку клуба, Гарначо выглядит плохо, Хейлунд — не бомбардир"

Я не виню во всем Аморима. Если у него есть футболист, который не хочет играть и говорит, что хочет уйти, то какой у него выбор? Думаю, что «Манчестер Юнайтед» хотел избавиться от зарплаты Рэшфорда. Самому игроку нужно было начать все сначала.