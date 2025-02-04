Роналду считает себя самым совершенным футболистом в истории: «Я делаю все. Вам могут больше нравиться Месси, Пеле или Марадона — я понимаю это и уважаю. Это дело вкуса»

"Я считаю, что я самый совершенный игрок среди существовавших. Это мое мнение. Это дело вкуса, но я считаю себя таковым. Я делаю в футболе все. Я хорошо играю головой, я хорошо бью со штрафных, я хорошо бью левой ногой, я быстрый, я сильный, я прыгаю.