Александр Мостовой: «Роналду имеет право называть себя самым совершенным, но я считаю Месси лучшим в истории. Из десяти игравших человек восемь назовут Лео»

"Роналду имеет право называть себя лучшим и самым совершенным. Тут оспаривать просто не имеет смысла.
Другое дело, что я остаюсь при своем мнении о том, что Месси — лучший футболист в истории. Но это два величайших футболиста. Если придется выбирать, я выберу Месси. Из десяти игравших человек восемь лучшим назовут Лео", — сказал бывший полузащитник сборной России.
Роналду про 1000 голов в карьере: «Я лучший бомбардир в истории. Забью 920 или 930 голов… Я много забиваю, но люди этого не ценят, просто говорят: “Ему нужно еще 85”.
Роналду о Месси: «Мы 15 лет делили сцену при вручении наград и всегда хорошо ладили, однажды я переводил его на английский. Временами у нас было здоровое соперничество, как у Сенны и Проста».