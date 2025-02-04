Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Мостовой: «Роналду имеет право называть себя самым совершенным, но я считаю Месси лучшим в истории. Из десяти игравших человек восемь назовут Лео»

Ранее португальский нападающий «Аль-Насра» заявил, что считает себя самым совершенным футболистом в истории: «Я делаю все. Вам могут больше нравиться Месси, Пеле или Марадона — я понимаю это и уважаю. Это дело вкуса».

Источник: Sports.Ru

"Роналду имеет право называть себя лучшим и самым совершенным. Тут оспаривать просто не имеет смысла.

Другое дело, что я остаюсь при своем мнении о том, что Месси — лучший футболист в истории. Но это два величайших футболиста. Если придется выбирать, я выберу Месси. Из десяти игравших человек восемь лучшим назовут Лео", — сказал бывший полузащитник сборной России.

Роналду про 1000 голов в карьере: «Я лучший бомбардир в истории. Забью 920 или 930 голов… Я много забиваю, но люди этого не ценят, просто говорят: “Ему нужно еще 85”.

Роналду о Месси: «Мы 15 лет делили сцену при вручении наград и всегда хорошо ладили, однажды я переводил его на английский. Временами у нас было здоровое соперничество, как у Сенны и Проста».