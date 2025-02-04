Александр Мостовой: «Роналду имеет право называть себя самым совершенным, но я считаю Месси лучшим в истории. Из десяти игравших человек восемь назовут Лео»

Другое дело, что я остаюсь при своем мнении о том, что Месси — лучший футболист в истории. Но это два величайших футболиста. Если придется выбирать, я выберу Месси. Из десяти игравших человек восемь лучшим назовут Лео", — сказал бывший полузащитник сборной России.