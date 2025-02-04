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Экс-тренер «Краснодара» возглавил клуб из ОАЭ

Экс-тренер «Краснодара» Владимир Ивич возглавил футбольный клуб «Аль-Айн».

Источник: Спорт РИА Новости

ДУБАЙ, 4 фев — РИА Новости. Бывший тренер «Краснодара» серб Владимир Ивич возглавил футбольный клуб «Аль-Айн» из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщается в соцсетях команды.

Срок действия контракта рассчитан на полтора года, Ивич приступит к тренировкам в клубе со среды.

«Аль-Айн» является наиболее титулованным клубом ОАЭ. Предыдущим тренером команды был знаменитый в прошлом аргентинский футболист Эрнан Креспо, он был уволен в ноябре 2024 года за неудовлетворительные результаты.

Ивич возглавлял «Краснодар» в 2023—2024 годах и лидировал с командой в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) после первой части сезона-2023/24, но был отправлен в отставку в марте 2024-го после поражения от подмосковных «Химок» и вылета из Кубка России.