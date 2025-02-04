Экс-тренер «Краснодара» возглавил клуб из ОАЭ

Ивич возглавлял «Краснодар» в 2023—2024 годах и лидировал с командой в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) после первой части сезона-2023/24, но был отправлен в отставку в марте 2024-го после поражения от подмосковных «Химок» и вылета из Кубка России.