Роналду о стадионе «Барсы»: «Меня не волновали оскорбления, я думал только о том, как забить, чтобы заткнуть этих людей. Мне больше нравилось забивать на “Камп Ноу”, чем на “Бернабеу&r

Меня не волновали оскорбления, я думал только о том, как забить, чтобы заткнуть этих людей. Мне больше нравилось забивать голы на «Камп Ноу», чем на «Бернабеу», — сказал бывший нападающий «Реала», выступающий за «Аль-Наср», в интервью Эду Агирре.