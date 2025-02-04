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Роналду о стадионе «Барсы»: «Меня не волновали оскорбления, я думал только о том, как забить, чтобы заткнуть этих людей. Мне больше нравилось забивать на “Камп Ноу”, чем на “Бернабеу&r

"Мне нравилось там играть и забивать голы. Это был стадион, где меня пытались разозлить, мне свистели, там была другая аура.

Источник: Sports.Ru

Меня не волновали оскорбления, я думал только о том, как забить, чтобы заткнуть этих людей. Мне больше нравилось забивать голы на «Камп Ноу», чем на «Бернабеу», — сказал бывший нападающий «Реала», выступающий за «Аль-Наср», в интервью Эду Агирре.

Роналду считает себя самым совершенным футболистом в истории: «Я делаю все. Вам могут больше нравиться Месси, Пеле или Марадона — я понимаю это и уважаю. Это дело вкуса».

Роналду о Месси: «Мы 15 лет делили сцену при вручении наград и всегда хорошо ладили, однажды я переводил его на английский. Временами у нас было здоровое соперничество, как у Сенны и Проста».