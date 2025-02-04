Глава комитета по этике о штрафе Дзюбы в 250000 рублей: «В интервью были слова, умаляющие деловую репутацию субъектов футбола. Изучили текст и лингвистическую экспертизу»

Нападающий «Акрона» получил штраф на сумму 250 тысяч рублей из-за интервью, данного «Матч ТВ» в ноябре 2024 года. Мир РПЛ обратилась в комитет по этике, посчитав, что в интервью Дзюбы прозвучали «высказывания предположительно оскорбительного характера». По инициативе «Локомотива» была проведена лингвистическая экспертиза.