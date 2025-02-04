Александр Мостовой: «Не Модрич, а Роналду должен был получить “Золотой мяч” в 2018 году. В том сезоне Криштиану забил 50 голов, а Лука — три. Но выбрали почему-то хорвата»

«Золотой мяч» есть «Золотой мяч». Он всегда был, есть и будет. Другое дело, что было несколько случаев, когда награду вручали несправедливо. Я сразу сказал, что Винисиус заслуживает «Золотой мяч». И сейчас Криштиану говорит тоже самое. Видимо в УЕФА есть какие-то закулисные игры, потому что бразилец должен был выиграть награду.