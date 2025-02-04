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Неймар на личном вертолете прилетел на первую тренировку в «Сантосе». У форварда пока нет жилья в городе, он в процессе покупки дома

Globo Esporte сообщает, что нападающий добирался до клубной базы «Сантоса» из своего дома в Мангаратибе в штате Рио-де-Жанейро. При этом Неймар планирует переезд в Сантус вместе с семьей в ближайшее время — ожидается, что футболист уже на следующей неделе завершит покупку особняка в престижном районе города Морро.
Источник: Спортс"

Личный вертолет Неймара, построенный в 2019 году, рассчитан на двух пилотов и восьмерых пассажиров и способен совершать перелеты в неблагоприятных погодных условиях. Перелет из Мангаратибы в Сантус занял около часа.