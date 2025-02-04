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«Локомотив» о штрафе Дзюбы: «Все субъекты футбола должны уважать друг к друга. Существуют нормы поведения и рамки приличия, преступать которые запрещено и наказуемо»

Нападающий «Акрона» получил штраф на сумму 250 тысяч рублей из-за интервью, данного «Матч ТВ» в ноябре 2024 года. Мир РПЛ обратилась в комитет по этике, посчитав, что в интервью Дзюбы прозвучали «высказывания предположительно оскорбительного характера».

Источник: Спортс"

Нападающий «Акрона» получил штраф на сумму 250 тысяч рублей из-за интервью, данного «Матч ТВ» в ноябре 2024 года. Мир РПЛ обратилась в комитет по этике, посчитав, что в интервью Дзюбы прозвучали «высказывания предположительно оскорбительного характера». По инициативе «Локомотива» была проведена лингвистическая экспертиза.

«Локомотив» всегда настаивал на том, что все субъекты футбола должны с уважением относиться друг к другу. Это касается непосредственно игры и поведения на футбольном поле, любых мероприятий, сопровождающих проведение матчей, прямого общения в ходе собраний, конференций, высказываний в средствах массовой информации.

Наша жизнь не ограничивается только пределами футбольного поля или стадиона, в обществе — не только в футбольном, а в обществе в самом широком смысле этого слова — существуют нормы поведения и рамки приличия, преступать которые запрещено и наказуемо. На это и указал в своем вердикте комитет по этике РФС«, — сообщили в пресс-службе “Локомотива”.

Дзюба выступал за «Локомотив» в 2023—2024 годах.