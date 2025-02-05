Голевая передача Миранчука помогла «Сьону» сыграть вничью с «Серветтом»

На 13-й минуте хозяева открыли счет — после передачи россиянина Антона Миранчука отличился Крешник Хайризи. Однако на это футболисты «Серветта» ответили двумя голами в исполнении Алексиса Антунеса (44) и Мирослава Стевановича (53). В концовке судья назначил сразу три пенальти: два реализовал Бенджамин Кололли из «Сьона» (85, 89) и один — Энцо Кривелли из «Серветта» (97). В итоге ничья — 3:3.