Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голевая передача Миранчука помогла «Сьону» сыграть вничью с «Серветтом»

«Сьон» на своем поле сыграл вничью с «Серветтом» в матче 22-го тура швейцарской Суперлиги.

Источник: Соцсети

На 13-й минуте хозяева открыли счет — после передачи россиянина Антона Миранчука отличился Крешник Хайризи. Однако на это футболисты «Серветта» ответили двумя голами в исполнении Алексиса Антунеса (44) и Мирослава Стевановича (53). В концовке судья назначил сразу три пенальти: два реализовал Бенджамин Кололли из «Сьона» (85, 89) и один — Энцо Кривелли из «Серветта» (97). В итоге ничья — 3:3.

Антон Миранчук был заменен на 81-й минуте.

После этого матча «Сьон» остался на 9-м месте в таблице Суперлиги (27 очков), «Серветт» сохранил 4-ю строчку (33 балла).

Сьон
Серветт Ж