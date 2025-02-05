Курский «Авангард» поблагодарил Хинштейна за погашение долга в 24 млн рублей: «Ваше внимание и забота о будущем региона, о молодых спортсменах — бесценны»

"Ваша готовность всегда прийти на помощь, ваше искреннее желание сделать жизнь наших ребят лучше — все это вдохновляет нас двигаться вперед, несмотря на любые трудности. Мы знаем, что можем рассчитывать на вашу поддержку в любых начинаниях, и это придает нам сил и уверенности, спасибо вам за то, что вы не остаетесь равнодушным к судьбам курян, за вашу любовь к спорту и стремление развивать молодежный футбол.