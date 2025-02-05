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Мостовой о штрафе Дзюбы за интервью: «Артем определенно не обеднеет. Мы похожи открытостью в общении, таким людям непросто приходится после завершения карьеры»

Нападающий «Акрона» получил штраф на сумму 250 тысяч рублей из-за интервью, данного «Матч ТВ» в ноябре 2024 года. Мир РПЛ обратилась в комитет по этике, посчитав, что в интервью Дзюбы прозвучали «высказывания предположительно оскорбительного характера».
Источник: Sports.Ru

По инициативе «Локомотива» была проведена лингвистическая экспертиза.

"Не исключаю, что после такого решения футболисты могут менее охотно давать интервью. Хотя и за то, что не общаешься с журналистами, тоже можно получить.

Сумму комментировать не могу, комитет сам ее назначает, но Артем определенно не обеднеет. Мы с ним в один день родились, похожи с ним в том числе открытостью в общении.

Но я старше Артема, могу по своему опыту сказать, что таким людям непросто приходится после завершения карьеры«, — сказал экс-игрок “Спартака”, “Сельты” и сборной России.