«Ночной позор», гол Кержакова, стена Чепчугов и Ирина Шейк. Роналду — 40: что его связывает с Россией?

«Роналду очень тщательно следит за диетой и тренировками. Он не только не прибавляет в весе, но и старается сбросить по килограмму каждый год, чтобы сохранить скорость. Поэтому португалец отказался от сахара и шоколада. В его меню входят хлеб грубого помола, фрукты, зелень, курица на гриле, коричневый рис, треска и другие продукты подобного типа. Еще Роналду следит за тем, чтобы не получать мышечных повреждений. Для этого у него тоже разработана система тренировок и отдыха. Так что совсем не случайно, что Криштиану сейчас лучший футболист чемпионата мира».