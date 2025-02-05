Эту книгу великий вратарь СССР Дасаев всегда носил с собой. Но почему он скрывал ее от тренеров и партнеров?

«Все обсуждали на все лады сумку с запасными перчатками, которую для удачи клал в ворота. Хорошо еще, не знали, что у меня там было, кроме перчаток… А был там — Коран, — признался Дасаев. — И это было для меня нечто гораздо большее, чем примета. Об этом не знал никто — ни Бесков со Старостиным, ни ребята. Может быть, только догадывались. Без Корана в сумочке года с 80-го на поле не выходил».