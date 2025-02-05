«Зенит» не вернул Малкома, а ЦСКА готов продать одного из лидеров. Трансферы и слухи дня

Несколько недель назад казалось, что Бителло точно покинет «Динамо». Бразилец не вернулся вовремя из отпуска, а издание Globo сообщило, что футболист хотел бы перейти в «Ботафого». Бителло рассчитывал, что клубы договорятся о трансфере, а он в это время будет в Бразилии. Не получилось. Футболисту пришлось прилететь на зимние сборы московского клуба, а теперь ESPN Brasil утверждает, что Бителло в «Ботафого» не будет. Стороны не продвинулись в переговорах, и лучший клуб Южной Америки вышел из сделки. «Что делать с Бителло? С ним всё нормально. Я хочу, чтобы он остался», — сказал главный тренер «Динамо» Марцл Личка «РБ Спорт».