Алексей Сорокин: «Переход в Азию был бы очень радикальным шагом. На него не стоит идти, пока есть шанс вернуться в европейские соревнования, причем шанс существенный»

— По состоянию на декабрь 2024 года, да. А что будет в декабре 2025 года, не знаю.
— Почему тема ушла из повестки?
— Возможно, потому, что мы все-таки видим незримый позитив в возможности вернуться в европейские соревнования. Ну и все-таки надо учитывать, что мы часть Европы. Во всех смыслах, — например, в культурном.
Переход в Азию был бы очень радикальным шагом. Наверное, на него не стоит идти, пока есть шанс вернуться в европейские соревнования, причем шанс существенный, — сказал советник президента РФС.