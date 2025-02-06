Наумов о штрафе Дзюбы за интервью: «Локо» нужно было заранее договариваться с ним о более цивилизованном расставании. Знали, кто он такой и как умеет высказываться"

Есть известная поговорка «На каждый роток не накинешь платок». О том, что сказал Дзюба в отношении «Локомотива», все давно уже забыли. И тут спустя почти три месяца после того интервью клуб напомнил обо всех его словах, дав повод СМИ и болельщикам вновь поразбирать содержание сказанного Артемом. А изложенные им подробности крайне неприятны для нынешнего руководства «Локо». Так что не знаю, стоило ли идти в комитет по этике. На мой взгляд, зря клуб сделал это.