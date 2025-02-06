Неймар провел первый матч за «Сантос» после возвращения

Форвард вышел на замену перед вторым таймом домашнего матча седьмого тура Лиги Паулисты против «Ботафого Сан-Паулу». Встреча завершилась со счетом 1:1. Сам Неймар не отметился результативными действиями. У хозяев отличился Тикиньо (38-я минута, с пенальти), у гостей мяч забил Александр де Хесус (67).