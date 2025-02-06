Неймар провел первый матч за «Сантос» после возвращения

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Футболист Неймар провел первый матч за бразильский «Сантос» после возвращения в команду.
Форвард вышел на замену перед вторым таймом домашнего матча седьмого тура Лиги Паулисты против «Ботафого Сан-Паулу». Встреча завершилась со счетом 1:1. Сам Неймар не отметился результативными действиями. У хозяев отличился Тикиньо (38-я минута, с пенальти), у гостей мяч забил Александр де Хесус (67).
Неймар является воспитанником «Сантоса», он выступал за команду с 2009 по 2013 год. Бразильский клуб объявил о возвращении форварда 30 января.
Ранее саудовский «Аль-Хиляль» сообщил об уходе Неймара. Бразилец защищал цвета команды с августа 2023 года. Из-за череды травм нападающий успел провести за «Аль-Хиляль» семь матчей, в которых забил один мяч.
Неймар играл за испанскую «Барселону» с 2013 по 2017 год, а затем перешел во французский «Пари Сен-Жермен» за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.