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Неймар провел первый матч за «Сантос» после возвращения

Неймар провел первый матч за «Сантос» после возвращения в клуб из «Аль-Хиляля».

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Футболист Неймар провел первый матч за бразильский «Сантос» после возвращения в команду.

Форвард вышел на замену перед вторым таймом домашнего матча седьмого тура Лиги Паулисты против «Ботафого Сан-Паулу». Встреча завершилась со счетом 1:1. Сам Неймар не отметился результативными действиями. У хозяев отличился Тикиньо (38-я минута, с пенальти), у гостей мяч забил Александр де Хесус (67).

Неймар является воспитанником «Сантоса», он выступал за команду с 2009 по 2013 год. Бразильский клуб объявил о возвращении форварда 30 января.

Ранее саудовский «Аль-Хиляль» сообщил об уходе Неймара. Бразилец защищал цвета команды с августа 2023 года. Из-за череды травм нападающий успел провести за «Аль-Хиляль» семь матчей, в которых забил один мяч.

Неймар играл за испанскую «Барселону» с 2013 по 2017 год, а затем перешел во французский «Пари Сен-Жермен» за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.

Сантос