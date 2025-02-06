Женская футбольная лига США выплатит 5 млн долларов жертвам насилия

Запрещено проводить внутренние расследования по вопросам нарушения безопасности игроков и превышения тренерами своих полномочий — клубы будут обязаны нанимать сторонних и беспристрастных следователей. Футболистки получат право на отпуск по уходу за психологическим здоровьем в соответствии с рекомендациями специалистов в этой области. В течение ближайших трех лет руководство NWSL будет обязано каждые полгода отчитываться перед генеральным прокурором о выполнении требований. Также лига будет должна предоставлять прокуратуре анонимные опросы игроков о поведении тренеров и положении дел в команде. За невыполнение любого условия соглашения NWSL будет грозить штраф до 2 млн долларов.