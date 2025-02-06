Женская футбольная лига США выплатит 5 млн долларов жертвам насилия

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Национальная женская футбольная лига (NWSL) США должна выплатить 5 миллионов долларов компенсации по итогам многолетнего расследования случаев домогательств и насилия в адрес футболисток, сообщает US Today со ссылкой на заявление прокуратуры Нью-Йорка.
NWSL создаст специальный фонд для тех, кто пострадал от жестокого обращения и домогательств со стороны людей, занимающих высокое положение. Список требований в соглашении, достигнутом с прокуратурой, также предусматривает строгую проверку потенциальных тренеров, генменеджеров и специалистов, ответственных за безопасность игроков, предоставление футболисткам различных вариантов сообщения о неправоверных действиях, запрет тренерам в одностороннем порядке контролировать вопросы здоровья и жилья для спортсменок, обязательное наличие в штате каждой команды не менее двух специалистов, занимающихся психологическим здоровьем.
Запрещено проводить внутренние расследования по вопросам нарушения безопасности игроков и превышения тренерами своих полномочий — клубы будут обязаны нанимать сторонних и беспристрастных следователей. Футболистки получат право на отпуск по уходу за психологическим здоровьем в соответствии с рекомендациями специалистов в этой области. В течение ближайших трех лет руководство NWSL будет обязано каждые полгода отчитываться перед генеральным прокурором о выполнении требований. Также лига будет должна предоставлять прокуратуре анонимные опросы игроков о поведении тренеров и положении дел в команде. За невыполнение любого условия соглашения NWSL будет грозить штраф до 2 млн долларов.
Расследование прокуратуры началось после многочисленных сообщений в сезоне-2021 о случаях жестокого обращения, сексуального принуждения, расизма, домогательств и иных форм неправомерного поведения в большинстве клубов NWSL. В результате несколько клубов лиги сменили владельцев, больше половины тренеров, генменеджеров, а также комиссар NWSL Лиза Бэрд были лишены занимаемых должностей. Несколько тренеров получили пожизненные дисквалификации.