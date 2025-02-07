В Нью-Йорке установили статую Роналду

Источник утверждает, что бронзовую скульптуру легендарного футболиста высотой 3,65 метра создал скульптор Серджио Фурнари. Автор работы также отметил, что он хотел «увековечить Роналду не только как спортсмена, но и как культурную икону, которая вдохновляет миллиарды людей по всему миру».