Слот о 4:0 с «Тоттенхэмом»: «Очень хорошая игра “Ливерпуля”. Выход в финал на “Энфилде” — самый особенный вечер»

Это [ «Уэмбли»] особенный стадион для англичан, но также и для нидерландцев, потому что мы знаем историю стадиона и финалов. Очень приятно ехать туда, но мы знаем, что нас ждет очень сильный соперник. Это очень хорошая команда, но и им также предстоит встретиться с очень хорошей командой.