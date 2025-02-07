«Барса» в 16-й раз вышла в ½ финала Кубка Испании в XXI веке. У «Атлетика» 10 полуфиналов, у «Реала» и «Севильи» — по 9

Второе место по этому показателю занимает «Атлетик» — 10 полуфиналов, у «Реала» и «Севильи» — по 9, «Атлетико» 8 раз выходил в ½ финала Кубка в XXI веке.
В четвертьфинале текущего розыгрыша «Барселона» разгромила «Валенсию» (5:0).
Это лучший показатель в турнире за этот период.
Второе место по этому показателю занимает «Атлетик» — 10 полуфиналов, у «Реала» и «Севильи» — по 9, «Атлетико» 8 раз выходил в ½ финала Кубка в XXI веке.
В четвертьфинале текущего розыгрыша «Барселона» разгромила «Валенсию» (5:0).