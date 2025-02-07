Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Барса» в 16-й раз вышла в ½ финала Кубка Испании в XXI веке. У «Атлетика» 10 полуфиналов, у «Реала» и «Севильи» — по 9

Это лучший показатель в турнире за этот период.

Источник: Спортс"

Второе место по этому показателю занимает «Атлетик» — 10 полуфиналов, у «Реала» и «Севильи» — по 9, «Атлетико» 8 раз выходил в ½ финала Кубка в XXI веке.

В четвертьфинале текущего розыгрыша «Барселона» разгромила «Валенсию» (5:0).