Индзаги про 0:3 с «Фиорентиной»: «Интер» полностью провалил матч, проиграл по всем статьям, не показав того, что обычно показывает на поле"

Вместе с тем я не хочу оправдываться или слышать об усталости — мы просто не показали того, что обычно показываем на поле. Сейчас есть повод сердиться, но мы должны постараться начать по новой наилучшим образом. Нам все еще есть за что бороться«, — сказал тренер “Интера”.