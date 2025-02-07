Индзаги про 0:3 с «Фиорентиной»: «Интер» полностью провалил матч, проиграл по всем статьям, не показав того, что обычно показывает на поле"

Мы не лучшим образом реагировали на ситуации на поле, и тревожные звонки были еще в первом тайме. Я первый, кто ответственен за произошедшее. Мы проанализируем это поражение, сейчас не время драматизировать — это не конец света.
Вместе с тем я не хочу оправдываться или слышать об усталости — мы просто не показали того, что обычно показываем на поле. Сейчас есть повод сердиться, но мы должны постараться начать по новой наилучшим образом. Нам все еще есть за что бороться«, — сказал тренер “Интера”.