Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«ПСЖ» сыграет с «Бриошеном» в ¼ финала Кубка Франции. Клуб из 4-й лиги выбил «Ниццу» в &frac18;

По итогам жеребьевки соперником парижан стал клуб из 4-го дивизиона, который в ⅛ финала выбил «Ниццу» (2:1).

В других четвертьфинальных парах Кубка «Брест» примет «Дюнкерк» из Лиги 2, «Реймс» встретится на выезде с «Анжером», а «Канн» (Лига 4) проведет домашний матч с «Генгамом» (Лига 2).

Игры пройдут 26 февраля.