Каборе о «Краснодаре»: «Галицкий акцентировал внимание на игре, но лучше отказаться от стиля ради победы в турнире. В футболе главное — результат»

— Что важнее — стиль или результат?
— Когда я играл в «Краснодаре», президент клуба Сергей Галицкий акцентировал внимание на стиле игры, на том, как команда играет на поле. Но нужно понимать, что для достижения результата иногда нужно отходить от стиля. В футболе, как ни крути, главное — результат.
Возьмите «Реал»: даже в те моменты, когда они плохо играют, они способны добиваться результата и выигрывать трофеи. И в определенный момент, когда речь идет о борьбе за чемпионство, лучше отказаться от стиля ради победы в чемпионате или каком-либо другом турнире, — сказал Каборе.