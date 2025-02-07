Каборе о «Краснодаре»: «Галицкий акцентировал внимание на игре, но лучше отказаться от стиля ради победы в турнире. В футболе главное — результат»

— Когда я играл в «Краснодаре», президент клуба Сергей Галицкий акцентировал внимание на стиле игры, на том, как команда играет на поле. Но нужно понимать, что для достижения результата иногда нужно отходить от стиля. В футболе, как ни крути, главное — результат.