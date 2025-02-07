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Глава Федерации футбола Петербурга о «Зените»: «Уверен, станем чемпионами. Эта трансферная кампания усилит клуб»

«За последние годы “Зенит” подтвердил, что он, в принципе, достаточно хорошо осуществляет [трансферную политику], менеджмент достаточно хорош. Поэтому я уверен, что эта трансферная кампания усилит “Зенит”.

Источник: Спортс"

«За последние годы “Зенит” подтвердил, что он, в принципе, достаточно хорошо осуществляет [трансферную политику], менеджмент достаточно хорош. Поэтому я уверен, что эта трансферная кампания усилит “Зенит”. Ну, и в столетие клуба надеюсь и уверен в этом, что мы станем чемпионами.

Поэтому мне кажется, что все те покупки и продажи, которые делает «Зенит», достаточно эффективны. В принципе практика показывает, что сейчас «Зенит» один из лучших клубов в нашей стране, — сказал Александр Бельский.

После 18 туров «Зенит» и «Краснодар» набрали по 39 очков и лидируют в Мир РПЛ, но «быки» опережают сине-бело-голубых по дополнительным показателям.