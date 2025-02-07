Глава Федерации футбола Петербурга о «Зените»: «Уверен, станем чемпионами. Эта трансферная кампания усилит клуб»

«За последние годы “Зенит” подтвердил, что он, в принципе, достаточно хорошо осуществляет [трансферную политику], менеджмент достаточно хорош. Поэтому я уверен, что эта трансферная кампания усилит “Зенит”. Ну, и в столетие клуба надеюсь и уверен в этом, что мы станем чемпионами.